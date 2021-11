Diskwalificatie dreigt voor Lewis Hamilton na kwalificaties sprintrace

De kwalificaties van Lewis Hamilton voor de sprintrace zouden wel eens op een sisser kunnen uitdraaien.

De wagen van Hamilton zou niet voldoen aan de eisen. Daardoor dreigt er een diskwalificatie te volgen voor de Brit.

Het zou gaan over het feit dat de DRS van Hamiltons W12 verder open ging dan in de regels is toegestaan. De DRS zorgt voor extra snelheid op de rechte stukken.

Wordt Hamilton gediskwalificeerd, dan moet hij achteraan of vanuit de pit aan de sprintrace bij. Bovendien moest hij al vijf plaatsen naar achter door wissel van de motor.

Hamilton moet vandaag de nodige uitleg verschaffen over het gebruik van de DRS in de kwalificaties.