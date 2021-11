Bottas toont zich ideale wingman en wint sprintrace, Hamilton maakt veel plaatsen goed

Verstappen startte nochtans vanop pole positie na de kwalificatie van Lewis Hamilton wegens een inbreuk op de DSR-regels. Maar de Nederlander werd bij de start ingehaald door Valtteri Bottas. Twee bochten later ging ook de Ferrari van Sainz voorbij Verstappen. Ondertussen had Hamilton al een handvol posities goedgemaakt.

Vanaf de bolides eenmaal op snelheid kwamen en de DRS gebruikt mocht worden, ging Verstappen eenvoudig voorbij Sainz. Samen met Bottas reed hij de rest op twintig seconden op amper 24 rondes. Verstappen kwam ook nog binnen de DRS-seconde van de Fin maar raakte er niet voorbij.

Hamilton keerde vanuit de achtergrond terug naar de 5e plaats, een enorm indrukwekkende inhaalrace op zo'n korte wedstrijd. De Brit zal wel opnieuw 5 plaatsen naar achtereren gezet worden voor de race van zondag omdat hij een motoronderdeel liet vervangen.

Valtteri Bottas wins his second #F1Sprint!



He took the lead ahead of Max Verstappen from lights out and held him off to take the 🏁#BrazilGP 🇧🇷 #F1