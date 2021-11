Titelstrijd nieuw leven ingeblazen? Hamilton bijna halve seconde sneller dan Verstappen in qualifying

Toch zal de Brit vanop pole positie van start gaan bij de race van zondag. Hamilton heeft namelijk een gridstraf gekregen wegens het vervangen van een motoronderdeel. Daardoor moet hij 5 plaatsen achteruit op de grid en zal hij op plaats 2 van start gaan.

De pole positie gaat niet naar Hamiltons ploegmaat Valtteri Bottas maar wel naar WK-leider Max Verstappen. De Nederlander plaatste zich tussen de twee Mercedes-bolides maar zal door de gridstraf vanop pole van start gaan.

Hamilton krijgt tijdens de sprintrace van zaterdag wel de eerste plaats. De top drie van zaterdag krijgt 3, 2 en 1 punt en de uitslag van die race bepaalt de grid voor de race van zondag, waarbij Hamilton dus 5 plaatsen naar achter wordt gezet.

Lewis Hamilton goes fastest!



What a session for the @MercedesAMGF1 driver, incredibly strong 💪#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/9BW4A6OXbl