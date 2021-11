Slecht nieuws voor Lewis Hamilton: Brit krijgt in Brazilië gridstraf van vijf plaatsen

Max Verstappen komt dichterbij de wereldtitel in de Formule 1. Dit weekend staat de GP van Brazilië op het programma en Lewis Hamilton, de grote concurrent van Verstappen, krijgt een gridstraf van vijf plaatsen.

Een serieuze aderlating voor Hamilton, want hij moet nog 19 punten goed maken in de WK-stand tegenover Max Verstappen. De Nederlander zou zijn voorsprong komend weekend dus kunnen uitbreiden.