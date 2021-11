Max Verstappen na mooie overwinning in Mexico: "ik kon gewoon blijven bouwen en een gat creëren, want het tempo was erg goed"

Max Verstappen was na de Grote Prijs van Mexico uiteraard zeer tevreden. "Het tempo was erg goed vandaag, dus ik kon gewoon blijven bouwen en een gat creëren, de pitstops waren naadloos en de auto was goed gedurende de race", aldus Verstappen bij Red Bull.

Verstappen was ook zeer blij voor Sergio Perez, die in zijn thuisland het podium kon behalen. "Het was een geweldige dag voor de ploeg en voor de fans. Het is geweldig om Checo op het podium te hebben in zijn thuisland."

🗣 "The pace was very good today so I could just keep building and creating a gap, the pit stops were seamless and the car was good throughout the race." @Max33Verstappen on his #MexicoGP win 🏆🇲🇽 pic.twitter.com/L3uCCHRgPS