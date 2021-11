Kevin Strijbos houdt het na dit seizoen op 36-jarige leeftijd voor bekeken

U moet volgend seizoen in de Motorcross niet meer zoeken naar Kevin Strijbos. Onze 36-jarige landgenoot rijdt woensdag in Mantua, Italië, zijn allerlaatste wedstrijd als motorcrosser.

