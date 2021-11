Mercedes voor Red Bull op de startgrid in Mexico: tactisch steekspel kan beginnen

De mannen van Mercedes hebben in Mexico de gewenste uitgangspositie. Op de startgrid prijken Bottas en Hamilton op de eerste rij. Het was de Fin die naar de polepositie reed. Op de tweede rij starten de Red Bull-rijders Verstappen en Pérez.

Nadat Red Bull de derde oefensessie domineerde, was het toch Mercedes dat in de kwalificaties zijn slag thuishaalde. Vooral Bottas was enorm snel onderweg: hij dook als enige onder de 1'16" in Q3 met een tijd van 1:15.875.

Hamilton bemachtigde de tweede plek. De speculaties kunnen dus meteen beginnnen. Als beide Mercedessen goed van start gaan in de race en afstand kunnen nemen in de eerste ronden, laat Bottas Hamilton dan snel voorbijgaan?

Aan Verstappen om iets te bedenken om dat scenario te vermijden. Dat moet hij doen van op de derde plaats. Zijn ploegmaat Pérez reed in de kwalificaties de vierde tijd, Gasly en Sainz de vijfde en de zesde.