Droomscenario Mercedes na één bocht al aan diggelen, Max Verstappen zet nieuwe stap richting wereldtitel

De Grote Prijs van Mexico heeft opnieuw het nodige spektakel opgeleverd. Al was een en ander snel beklonken.

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton mochten op de eerste rij starten, maar na één bocht zag de wereld er helemaal anders uit.

Max Verstappen schoot beide piloten namelijk voorbij en nam zo de kopstart, tot overmaat van ramp werd Bottas ook nog aangetikt door Ricciardo - hij zou buiten de punten eindigen.

Verstappen wint

Hamilton deed er alles aan om de zege nog te proberen binnenhalen, maar verloor ronde na ronde tijd op Verstappen.

Uiteindelijk moest hij zelfs nog tot het uiterste gaan om Perez van de tweede plaats te houden. Voor die Mexicaan was de podiumplek wel waanzin in eigen huis. In de stand om de wereldtitel loopt Verstappen opnieuw wat weg van Hamilton.