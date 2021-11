Mercedes én Verstappen tonen snelheid in eerste trainingen in Mexico

De strijd tussen Mercedes en Red Bull-rijder Max Verstappen gaat verder. Uit de trainingen in Mexico kunnen beide kampen voorlopig zaken halen om zich aan op te trekken. Bottas was in zijn Mercedes de snelste in de eerste training, Verstappen in de tweede.

In die eerste oefensessie had Mercedes zowel de beste als de tweede beste tijd laten noteren. De 1:18.341 van Bottas werd door niemand geklopt. Hamilton reed 1:18.417 en Verstappen nam de derde plek in, op iets meer dan één tiende van een seconde van Bottas. Het ideale begin dus voor Mercedes en daar moest Verstappen in de tweede oefensessie toch iets tegenover zetten. Dat deed de Nederlander ook. Deze keer toonde hij zich de snelste met een tijd van 1:17.301. Alle Mercedessen en Red Bulls doken onder de 1'18", maar Verstappen gaf Bottas en Hamilton wel ruim het nakijken. Uitkijken wie de volgende slag binnenhaalt.