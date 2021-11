Formule 1 zal in 2023 terugkeren naar China en heeft ook akkoord voor jaren nadien

De Formule 1 weet wanneer het zal terugkeren naar China in 2023. Momenteel ontbreekt de GP van China op de kalender en dat zal ook volgend jaar het geval zijn. Corona blijft spelbreker. Nadien zal er wel weer volop geracet worden in Shanghai.

De Formule 1 heeft aangekondigd dat in 2023 de GP van China opnieuw deel zal uitmaken van het kampioenschap en er is ook meteen een akkoord bereikt voor 2024 en 2025. De Chinese F1-fans hebben dus iets om naar uit te kijken.

"We zijn teleurgesteld dat we China niet kunnen opnemen in de kalender van 2022. Maar zodra de omstandigheden het toelaten zullen we terugkeren naar Shanghai", zegt Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1.

F1 extends deal with Chinese Grand Prix until 2025 #ChineseGP 🇨🇳 #F1 pic.twitter.com/H9xzRzNoLR — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

Dat is dus in 2023. Lewis Hamilton schreef de voorlopig laatste GP van China op zijn naam. De eerste keer dat in het Aziatische land een F1-race doorging was in 2004.