Verstappen vat laatste 5 GP's aan die moeten resulteren in wereldtitel op plek waar hij al won: "Goede herinneringen"

Het draait nu om de knikkers voor Max Verstappen. Als hij de wereldtitel wil pakken, moet in de laatste vijf Grote Prijzen van het kampioenschap zijn voorsprong van twaalf punten overeind blijven. Eerste stap daar naartoe: een goede prestatie neerzetten in Mexico.

Max Verstappen heeft al vooruitgeblikt naar de Grote Prijs van komend weekend en wil opnieuw de beste zijn in Mexico. Dat zou dan al voor de derde keer zijn. "Ik heb goede herinneringen aan het racen in Mexico, met al twee overwinningen op mijn palmares."

Geen wonder dat Verstappen tevreden is dat de GP van Mexico er nu aankomt. Als hij daar ook nog eens een goede zaak kan doen, ziet het er helemaal veelbelovend uit. "Ik kijk er naar uit om opnieuw hier te racen, zeker nadat we een tijdje niet konden reizen."