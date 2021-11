Porsche blijft grote interesse in Formule 1 hebben en komt binnenkort met besluit

Porsche toonde eerder al de nodige interesse om in de Formule 1 te stappen en lijkt binnenkort de knoop door te hakken.

Porsche staat dicht bij de instap in de Formule 1. Het automerk lijkt de voorwaarden voor deelname te aanvaarden. “Als we naar de toekomst kijken, zien we veel verschillende mogelijkheden op het gebied van aandrijving. Zo zijn we al volop bezig met elektrische auto's en ik denk dat de Formule 1 daar nog meer nadruk op mag leggen. Ik denk dat het elektrische deel van de motoren de prioriteit moet krijgen”, zegt Thomas Laudenbach van Porsche bij Motorsport.com. “Als autofabrikant wil je jezelf laten zien, maar dan moet de techniek wel relevant zijn.”

De nodige onderhandelingen zijn over een instap lopende. “De FIA zet nu stappen in de goede richting. Veel dingen die wij belangrijk vinden in de Formule 1, lijken nu de goede kant op te bewegen.”

“Het is geen geheim dat we aan de Formule 1 denken. Er kijken zo veel mensen naar en in vergelijking met andere raceklassen in de marketingwaarde enorm. Er zijn nog geen besluiten genomen, maar we zullen niet meer lang wachten want de tijd om te beginnen nadert.”