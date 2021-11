🎥 Met spanning tussen Hamilton en Verstappen in gedachten: een terugblik op vorige keer dat WK een nagelbijter was

Slechts twaalf punten scheiden Max Verstappen en Lewis Hamilton. Gaat het een nagelbijter worden, het Formule 1-kampioenschap, met de ontknoping pas op de laatste dag? Het kan wel, want er zijn nog amper vijf GP's te rijden.

Dat doet ons denken aan een vorig memorabel wereldkampioenschap, dat pas op de streep beslist werd. Het is nu exact dertien jaar en een dag geleden dat die onvergetelijke GP van Brazilië plaatsvond. Felipe Massa won de race in eigen land en door de regen dachten ze in het Ferrari-kamp ook heel even dat de wereldtitel naar hem ging.

In de slotronde ging Lewis Hamilton echter nog voorbij Timo Glock en dat was net voldoende voor de Brit om zijn eerste wereldtitel te pakken. Het zorgde uiteraard voor een rollercoaster aan emoties. Ook in het licht van de geschiedenis zou dit een cruciaal moment zijn. In de jaren nadien stapelde Hamilton de wereldtitels op, terwijl Massa nooit wereldkampioen F1 zou worden. Blik nog eens terug met onderstaande beelden.

Staat ons straks een soortgelijk scenario te wachten in de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton? Brazilië komt dit jaar als vierdelaatste GP aan bod, maar eerst trekt de F1 richting Mexico. Nadien gaat het richting het Midden-Oosten voor de ontknoping, met de GP's van Qatar, Saudi-Arabië en Abu Dhabi.