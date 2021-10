🎥 Plots vloog motor van de 17-jarige Liam Everts door de lucht: hij komt met de schrik vrij

De 17-jarige Liam Everts heeft kennisgemaakt met de risico's van de motorcross. Zijn motor vloog door de lucht nadat hij ten val gekomen was EMX250 in het Italiaanse Pietramurata, waar Everts actief was. Hij lijkt er zonder kleerscheuren vanaf te komen.

De zoon van motorcrosslegende heeft dezelfde passie als zijn vader en was in Italië bezig zelf een stukje geschiedenis te schrijven. Everts leek op weg naar het podium in een tweede reeks. Hij bekleedde de tweede plek toen hij voor de Zweed Fredriksen een bocht instuurde en een afdaling aanvatte. In die afdaling liep het mis met de timing van Everts, die enkel op zijn voorwiel terechtkwam en zo wegschoof. Ook voor de commentator was het schrikken toen Everts ten val kwam. Een goede uitslag kon de jonge motorcrossrijder nu wel vergeten. Maar het belangrijkste van al: hij kon snel opnieuw op de motor stappen, schijnbaar zonder ernstige schade te hebben geleden.