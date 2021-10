Voormalige ploegmaat van Verstappen moet beloftevolle rookie Tsunoda bijstaan

Opvallende ingreep in de F1: Tsunoda krijgt hulp van de voormalige ploegmaat van Verstappen, Alexander Albon. Die keert vroeger dan verwacht terug naar de Formule 1, al is het in een iets andere rol dan je zou verwachten.

Albon moest het grootste gedeelte van 2021 langs de zijlijn toekijken. De Thaise Brit zette in 2019 de stap naar de F1 als AlphaTauri-rijder. Daar maakte hij zoveel indruk dat hij in de loop van het jaar al overgeheveld werd naar het grote Red Bull, maar Albon kon de verwachtingen niet inlossen en kon dit jaar niet meer rekenen op een vast zitje. In 2022 maakt Albon zijn comeback in de F1 als rijder bij Williams, maar in afwachting daarvan heeft AlphaTauri een opvallende opdracht voor hem: Yuki Tsunoda bijstaan. De Japanner is een rookie bij AlphaTauri en heeft bij momenten al indruk gemaakt. Evenzeer heeft Tsunoda het echter lastig met de mentale druk en het communiceren tijdens de wedstrijden. Daar moet Albon hem nu bij begeleiden.