Technisch directeur F1 ziet potentieel van F1-races in USA: "Hier kunnen we minstens 2 races houden"

De titelstrijd in de Formule 1 is nog lang niet gestreden, in deze fase van het seizoen bijna een unicum. Afgelopen weekend was het weer vingers en duimen aflikken in de GP van de Verenigde Staten.

Autosport is hot in de Verenigde Staten. De VS heeft met de Indycar en Nascar zelf twee zeer populaire autosporten in hun rangen. Maar voor de komst van het Formule 1-circus waren er afgelopen weekend ook heel wat gegadigden.

Maar liefs 400.000 mensen vonden afgelopen weekend de weg naar het circuit van Austin in Texas en dat is een record. Het vorige record van hoogste opkomst over drie dagen gespreid vond plaats in Silverstone in 2019 toen er 350.000 fans waren.

Netflix-serie 'Drive to Survive' heeft daar zeker zijn rol in gespeeld, maar volgens technisch directeur Ross Brawn zijn er ook nog andere factoren. "De fans kennen de rijders meer, hun persoonlijkheden... F1 is niet langer een cult-hobby hier", denkt Brawn.

"De Formule 1 kan volgens mij makkelijk twee races of meer in de VS organiseren. De fans zijn zo betrokken en zo passioneel, dat hebben we afgelopen weekend mogen ervaren", vertelt hij aan de officiële kanalen van de F1.