Mercedes waarschuwt voor eigen betrouwbaarheid, Red Bull ziet vooral slimme trucs van renstal

Met nog 5 races te gaan is het nog lang niet zeker wie er wereldkampioen Formule 1 zal worden en de spanningen lopen hoog op.

Max Verstappen en Red Bull hebben het mentale voordeel in de strijd om de wereldtitel. Verstappen staat 12 punten voor op Lewis Hamilton. Maar toch kijken ze argwanend naar de nieuwste truc van Mercedes om hun snelheid op het rechte stuk te verhogen.

Dat doen ze namelijk door met een andere ophanging te rijden dan de voorbije jaren die ervoor zorgt dat er minder drag is op de rechte stukken. "In Turkije was de verlaging van die achterkant van de wagen één van hun sterke punten", vindt Red Bull team-baas Christian Horner. "Op het circuit van Jeddah (Saoedi-Arabië) zal het volgens mij een enorm grote invloed hebben."

Meestal wordt er bij nieuwe snufjes snel klacht ingediend maar volgens Horner doet Mercedes niets speciaal. "We hebben het hen in het verleden nog zien gebruiken. We hebben niet het gevoel dat het illegaal is", verzekert Horner.

Mercedes twijfelt aan zichzelf

Terwijl ze bij Red Bull vooral achterom kijken, twijfelt Mercedes vooral aan zichzelf. Ze zijn het niet gewoon om iemand boven hen te moeten dulden in de WK-stand en de betrouwbaarheid van de motor baart hen zorgen.

"Het is balanceren tussen vermogen en betrouwbaarheid tegen het einde van het seizoen. Een race niet uitrijden door een defect aan de motor kan namelijk catastrofaal zijn", klinkt het bij head of strategy James Vowles.

Een rijder mag 3 keer per seizoen van motor veranderen , daarna krijgt hij telkens een grid straf als er een onderdeel vervangen wordt.