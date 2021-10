Antonio Cairoli de sterkste in GP van Pietramurata, Fèbvre en Gajser komen dichter bij Herlings

In de MXGP stond vandaag de GP van Pietramurata op het programma. De eindzege was daar voor de bekende Italiaan Antonio Cairoli. Hij werd derde in de eerste race en won de tweede race.

Antonio Cairoli kan het nog steeds. De ervaren Italiaan heeft deze middag in de MXGP de GP van Pietramurata op zijn naam kunnen zetten. Een derde plaats in race 1 en een eerste plaats in race 2 was genoeg om de eindzege binnen te halen.

Jeffrey Herlings, de leider in de WK-stand, kende een moeilijke middag. Hij kon niet finishen in de eerste race en in de tweede race werd hij vierde. In de WK-stand komen Fèbvre (op één punt) en Gajser (op drie punten) daardoor gevaarlijk dichtbij.