Max Verstappen haalt opgelucht adem nadat gok goed uitpakt in Amerika: "Ik wist niet zeker of het zou gaan werken"

In Amerika moet je al eens een gok durven wagen. Dat moeten Max Verstappen en zijn team gedacht hebben, toen ze opteerden voor zo'n vroege pitstop. Het draaide goed uit, want Verstappen won de race na een titanenstrijd met Hamilton.

"Het was zeker niet makkelijk. We verloren de leiding bij de start, dus we moesten iets anders proberen. Ik zag meteen dat het met de snelheid wel goed zat op de medium band, maar de bandenslijtage is hoog op dit circuit en we kozen daarom voor een agressieve strategie waarmee we vóór Hamilton kwamen te liggen", legt Verstappen de gemaakte keuze uit op zijn website.

"Ik wist niet zeker of het zou gaan werken, want op het einde van de twee stints had ik weinig banden over, maar het pakte net goed genoeg uit en ik ben erg blij om hier te winnen." In de laatste ronden kwam hij enorm onder druk te staan, hoe gaat hij daarmee om? "Je kunt er toch niks aan veranderen. Ik moest op mijzelf letten en geen fouten maken, dat was heel belangrijk."

Verstappen bleef er dus wel een goed oog in hebben. "Ik zag in de laatste paar ronden dat als ik goed uit bocht één kwam en niet te veel tijd verloor in de snelle bochten, dat het wel goed zat. Met nog twee ronden te gaan zat er echter een achterblijver voor mij en daar verloor ik een beetje tijd mee in het belangrijke begin van de derde sector. Uiteindelijk liep het goed af, maar dat maakte de laatste ronde wel iets spannender."