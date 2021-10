Hoe bits zal de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton worden? Kris Wauters heeft zijn mening

Max Verstappen en Lewis Hamilton lijken nog niet klaar met elkaar en dus mogen we ons opmaken voor een ongetwijfeld zinderend seizoenslot.

De voorbije grote prijzen was er af en toe al eens een klein akkefietje tussen beiden, de strijd zal ongetwijfeld steeds spannender worden.

Geen escalatie

Dat we in deze fase van de competitie nog geen zekerheid hebben over wie wereldkampioen wordt is op zich al knap.

Kris Wauters vreest niet meteen voor een escalatie van incidenten: "Dat is zoals een voetballer die even van zijn neus maakt bij de scheidsrechter. Maar meteen erna hebben ze zoiets al gecatalogeerd. Ze zijn veel te slim om dat mee te nemen", klinkt het bij Sporza.