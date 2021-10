Verstappen houdt Hamilton af in bloedstollend tactisch steekspel in de Verenigde Staten

En of de GP van de Verenigde Staten de verwachtingen heeft ingevuld. Verstappen en Hamilton, de twee kanshebbers op de wereldtitel, gaven het beste van zichzelf in een race die uitdraaide op een nagelbijter. Uiteindelijk kon Verstappen Hamilton nipt afhouden.

Verstappen vertrok van op de polepositie, maar werd onmiddellijk gepasseerd door Hamilton. Die aarzelde om een eerste keer binnen te komen en belandde zo toch opnieuw achter zijn concurrent. Toen Red Bull vroeg een tweede pitstop uitvoerde bij de bolide van Verstappen, ging Hamilton logischerwijs weer naar de kop.

U had het al begrepen: het momentum bleef heen en weer slingeren tussen deze twee kanjers. Verstappen moest zijn banden sparen om uit te kunnen rijden, het scenario leek zo het meest gunstig voor Hamilton. Nadat die een tweede keer naar de pitlane was gegaan, had die toch weer een aanzienlijke achterstand.

Op harde banden begon Hamilton in het slot aan een ultieme achtervolging. Verstappen voelde zijn adem in de nek in de slotronden, maar hield wel stand: een overwinning voor de Nederlander die nog lang gaat bijblijven en misschien ook wel gaat doorwegen in het kampioenschap.