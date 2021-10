Verstappen doorbreekt Mercedes-hegemonie en start vanop pole positie in GP van USA

Het enige Amerikaanse F1-team op de grid kon geen goede indruk achterlaten op het thuispubliek. Mazepin en Schumacher eindigden op de laatste twee plaatsen. Voor hen eindigden Raikkonen, Latifi en verrassend ook nog Lance Stroll.

In de tweede kwalificatiesessie waren er ook geen echte verrassingen. Vettel, Alonso en Russell zullen sowieso achteraan de grid starten zondag aangezien ze een nieuwe motor hebben geïnstalleerd. Ook Ocon en Giovinazzi gingen eruit in Q2.

Het circuit van Austin is al jarenlang Mercedes-terrein maar het afgelopen weekend toonden de Red Bulls zich heel snel. Ook in Q1 en Q2 was Verstappen telkens sneller dan Hamilton, al telt enkel de tijd in Q3.

Daarin werd het voor de zoveelste keer een duel tussen Hamilton en Verstappen. In de laatste run ging Hamilton als snelste over de finish maar Verstappen moest zijn rondje nog afwerken. Ondanks de licht vallende regen lukte het de Nederlander toch nog om nog sneller te gaan dan Hamilton en naar de pole te snellen.

That was qualifying at its dramatic best!



Max Verstappen and Lewis Hamilton lock out the front row for the seventh time this season#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/Mb7NjkmlKp