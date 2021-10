Spanning loopt op in de strijd voor de wereldtitel: Verstappen toont Hamilton zijn middelvinger

De gemoederen beginnen ferm op te laaien tussen Verstappen en Hamilton. De wereldtitel staat dan ook op het spel en eerder in het seizoen steeg de spanning ook reeds tussen beide kampen. Die trend wordt ook in de Amerika voortgezet.

In de tweede vrije training in de GP van de Verenigde Staten zochten beide titelkandidaten elkaars bolide op en begonnen ze op een gegeven moment haast zij aan zij aan het laatste rechte stuk. Dat werkte vooral Max Verstappen op de zenuwen.

Verstappen was dan ook diegene die naar de buitenkant werd gedreven. Er was te horen hoe Verstappen door de microfoon 'Ha, stomme idioot' riep. Een duidelijke verwijzing naar Hamilton en diens manoeuvre. Later stak Verstappen ook nog zijn middelvinger op naar zijn concurrent. Spanning troef!