Mercedes met kopzorgen uit derde vrije oefensessie, Perez snelste voor Sainz en Verstappen

Na een afwezigheid van een jaartje door het coronavirus is het F1-circus opnieuw neergestreken in de Verenigde Staten.

Geen Nascar of Indycar-motoren in Texas deze week, wel die van de F1-bolides.Zaterdagavond werd de derde vrije oefensessie afgewerkt.

Lachende gezichten bij Mercedes na de eerste vrije oefensessie. Bottas en Hamilton eindigden op plaatsen 1 en 2, ver voor de Red Bull van Max Verstappen.

In de tweede vrije oefensessie was Perez de snelste, voor Norris en Hamilton. Het gaf de Red Bull-fans moed dat er toch iets mogelijk was tegen de Mercedes-bolide.

De Red Bulls kwamen helemaal triomfantelijk uit FP3 want Perez was opnieuw de snelste met Max Verstappen op de derde plaats. Tussen hen in parkeerde Sainz zich op plek 2. Hamilton werd pas 6e.

Alonso

Fernando Alonso zal zondag sowieso vanaf de laatste startgrid vertrekken. De Spanjaard neemt een nieuwe motor, zijn 4e al dit seizoen, en wordt daar volgens de regels ook voor gestraft.