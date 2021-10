UPDATE: Mercedes en Red Bull zetten elk een toptijd neer op eerste trainingsdag in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten racen is altijd iets bijzonder: de Mercedes-rijders zijn er alvast goed van start gegaan. Ze zorgden voor de beste tijden in de eerste vrije training op het Circuit of The Americas. Red Bull-piloot Pérez was de snelste in de tweede sessie.

Het was Valtteri Bottas die in de eerste oefensessie de toptijd op de tabellen knalde: 1:34.874. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton zat nog wel in de buurt: hij gaf minder dan een tiende van een seconde toe. Verstappen reed de derde beste tijd. Qua positie zeker nog behoorlijk voor Verstappen, maar hij was wel bijna een volle seconde trager dan Valtteri Bottas. Die achterstand zullen ze bij Red Bull in het vervolg van deze GP van de Verenigde Staten toch moeten verkleinen. Update: Mogelijk hebben ze dat al gedaan in de tweede sessie, al is het de vraag hoezeer de topteams al dan niet gebrand waren op de toptijd in deze sessie. De Mercedes-mannen klopten Verstappen opnieuw, maar waren deze keer toch slechts nummer 3 en 4. Lando Norris ging nog sneller dan hem, Sergio Pérez van Red Bull was de .snelste van het hele pak met een tijd van 1.34.946.