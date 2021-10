Thierry Neuville geeft voorsprong niet meer uit handen en pakt de eindzege in de Rally van Spanje

In de Rally van Spanje heeft Thierry Neuville op de laatste dag zijn voorsprong niet meer uit handen gegeven. Onze landgenoot heeft de Rally zo op zijn naam kunnen zetten voor Elfyn Evan en Dani Sordo.

Thierry Neuville heeft er een goede wedstrijd opzetten in de Rally van Spanje. Onze landgenoot, de nummer drie in de WRC-stand, haalde uiteindelijk de eindzege binnen voor de Brit Elfyn Evans en de Spanjaard Dani Sordo.

Sébastien Ogier, de leider in de WRC-stand, moest uiteindelijk tevreden zijn met de vierde plaats. Het zorgd opnieuw voor spanning in WRC-stand, want Elfyn Evans komt zo een pak dichter bij de Franse leider.