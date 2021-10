Thierry Neuville blijft ook na tweede dag aan de leiding in Rally van Spanje

Thierry Neuville sloot vrijdagavond de dag af als leider van de rally van Spanje, ook een dag later staan ze aan de leiding en kunnen ze vol vertrouwen naar de slotdag op zondag trekken.

Neuville begon goed zaterdag en won meteen de eerste manche van 24 kilometer met 0,3 seconden voor zijn teammaat Sordo. De hele voormiddag verliep vlekkeloos want Neuville won ook de tweede en derde manche van de dag. nadat hij vrijdag 4/6 scoorde.

In de namiddag lukte het de tegenstand toch een keertje om Neuville te verslaan "Omdat ik net iets voorzichtiger reed", beweerde Neuville op zijn social meda. Met 16,4 seconden voorsprong op Evans trekt hij de slotdag in in Spanje.