Rally van Ieper op WRC-kalender is voorlopig een éénmalige gebeurtenis

Het was een historische gebeurtenis: de Rally van Ieper die deel uitmaakte van de WRC-kalender. Voor het eerst in de geschiedenis ging in België een wedstrijd door in het kader van het WK Rally. Dat zal volgend jaar niet meer het geval zijn.

Door corona vielen een aantal rally's weg en kwam er plaats vrij op de kalender. Bij de organisatie van de Rally van Ieper maakten ze hiervan gebruik om voor het eerst een WK-rally te kunnen organiseren. Het werd het absolute droomscenario, want Thierry Neuville zorgde ook nog eens voor Belgische winst in Ieper.

Wellicht hadden ze bij de organisatie gehoopt om een vaste stek in het WRC-kampioenschap te kunnen claimen. Dat is echter niet het geval. De kalender voor 2022 is bekendgemaakt en daarop is geen spoor van de Rally van Ieper. Voorlopig blijft het dus bij dat debuut in het WK Rally.

⚠️Save the dates 📅⤵️ #WRCHybrid era 2022 calendar out now — WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 15, 2021

Dertien andere wedstrijden zullen wel deel uitmaken van het jubileumjaar van het WRC, dat in 2022 zijn vijftigste verjaardag viert. De traditie om in Monte Carlo te beginnen wordt in ere gehouden. De laatste manche, die mogelijk beslist over het kampioenschap, zal gereden worden in Japan. Er moeten volgend jaar rally's komen in zowel Europa, Azië, Afrika als Oceanië.