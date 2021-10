🎥 F1-rijder Lando Norris verrast kinderen door hen naar school te brengen in razendsnelle McLaren-bolide

Lando Norris is nog maar 21 jaar maar de jonge Brit van McLaren is al even een vaste waarde in de F1.

Tijdens de Russische GP drie weken geleden was Norris op weg om zijn eerste grote prijs te winnen maar de regen stak daar een stokje voor. In de stand staat de Brit met zijn McLaren op een fraaie 4e plaats, voor beide Ferrari's en de Red Bull van Sergio Perez. Dit weekend is er geen Formule 1, volgende week trekt het F1-circus naar de Verenigde Staten. Dit weekend hadden de F1-rijders dus nog wat tijd om andere dingen te doen. Eén van die andere dingen was vor Lando Norris het naar school brengen van de 12-jarige Thomas. Niet in zijn F1-bolide, wel in een McLaren 720. De Britse schooljongen wist niet wat hij overkwam toen Norris aan de deur aanbelde.