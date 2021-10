Thierry Neuville is leider in Spanje maar Toyota-rijder nog binnen dezelfde seconde

Kan Thierry Neuville nog eens een rally naar zijn hand zetten? In Spanje is hij alvast leider na de eerste dag. Al is er nog meer dan genoeg concurrentie, met Elfyn Evans die nog binnen dezelfde seconde staat. De rest staat wel al op grotere achterstand.

Reeds zes klassementsritten zijn afgewerkt in de Rally van Spanje. Neuville en zijn copiloot Martijn Wydaeghe zijn het snelst onderweg in Catalonië. Door drie ritten op rij te winnen, sprongen de Belgen naar de leidersplaats. In één van de ritten moesten ze wel de zege delen met Elfyn Evans.

ACHTERSTAND OP EVANS GOEDGEMAAKT

De Welshman van Toyota is momenteel ook de grootste belager: hij deed zeven tiende van een seconde langer over de ritten tot dusver dan Neuville. In het tweede deel van de dag maakte Neuville meer dan zeven seconden goed.

WK-leider Sébastien Ogier is derde in de stand in Spanje, op 19 seconden van leider Neuville. Het is nu kwestie voor Neuville om het in de ritten van zaterdag, die een meer vloeiend profiel hebben, de goede lijn door te trekken.