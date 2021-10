De kalender voor 2022 is bekend: F1 breekt record, race in Spa-Francorchamps op 28 augustus

De officiële F1-kalender voor het seizoen 2022 is vrijgegeven. Ook voor Spa-Francorchamps is er weer een plekje voorzien. De GP van België gaat volgend jaar door van 26 tot en met 28 augustus, met de race dus op de 28ste. In totaal gaan er 23 GP's door in 2022.

Om te beginnen mag daar al eens de nadruk op gelegd worden. Nooit eerder maakten zo veel races deel uit van het Formule 1-kampioenschap. Ook een gloednieuwe GP komt op de kalender: de GP van Miami. Die zal op 8 mei gereden worden, terwijl in oktober ook de GP van de Verenigde Staten op het programma staat in Texas.

Er zal dus twee keer geracet worden op Amerikaanse bodem. Daarnaast zijn er nog enkele andere nieuwigheden, met betrekking tot circuits waar de Formule 1-fan al meer vertrouwd mee is. De GP's van Australië, Canada, Singapore en Japan keren allen terug op de kalender, nadat ze dit jaar niet konden plaatsvinden.

The 2022 #F1 calendar is here! 🙌



A record-breaking 23 races 🏅

A brand new grand prix in Miami 💜

Australia, Canada, Singapore and Japan all return 👌 pic.twitter.com/khq5lAF1IR — Formula 1 (@F1) October 15, 2021

Dat wil niet zeggen dat er ook gestart zal worden in Australië, zoals vroeger wel eens het geval was. Het begin van het kampioenschap vindt plaats in Bahrein. De GP van België is de 14de GP, die van Nederland is nummer 15 in de rij. De laatste wedstrijd is voorzien in november in Abu Dhabi.