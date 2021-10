Motorcross: dubbelslag voor Jeffrey Herlings na Grote Prijs van Frankrijk

In de Motorcross werd dit weekend de Grote Prijs van Frankrijk afgewerkt. Het werd een mooie strijd tussen de Nederlander Jeffrey Herlings en de Fransman Romain Febvre. De zege was uiteindelijk voor Herlings.

Jeffrey Herlings en Romain Febvre zijn dit seizoen aan elkaar gewaagd in de Motorcross en het werd nog maar eens duidelijk in de Grote Prijs van Frankrijk. In deze wedstrijd trok de Nederlander Herlings aan het langste eind.

Het levert hem ook een mooie positie op in de WK-stand, want door deze overwinning is Jeffrey Herlings namelijk ook de nieuwe leider in het klassement. Hij neemt de leidersplaats over van Romain Febvre.