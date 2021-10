Regen zorgt voor ander beeld in derde oefensessie in Turkije: Pierre Gasly blijft met toptijd Red Bull-rijders voor

Op de eerste dag racedag Turkije deelde Hamilton de lakens uit. Toen regende het niet. Pierre Gasly heeft nog eens bewezen dat hij wel om kan met een natte baan en haalde het maximum uit zijn AlphaTauri. Mercedes deed deze keer niet mee voor de beste plaatsen.

Het had 's nachts geregend en dat maakte er toch een speciale oefensessie van Het duurde even vooraleer de teams zich op het circuit waagden, Pierre Gasly durfde dat als eerste in zijn AlphaTauri. Dat was niet slecht gezien, want de baan lag er echt wel nat bij. De rijders die vlak na hem hun eerste rondje reden, waren een pak trager.

Gasly had ook wel last van aquaplaining in zijn outlap en ook Russell en Mazepin waren betrokken bij schuivers. De sessie werd heel even gestopt, maar kon nadien gewoon weer verder gaan. Verstappen slaagde erin om de tijd van Gasly van de tabellen te rijden. De Fransman kwam hierna echter met een nog betere tijd.

GEEN RISICO'S BIJ MERCEDES

Ondanks het water op de track probeerde Ferrari het in het slot met intermediates. Mercedes voelde er in deze omstandigheden weinig voor om risico's op te zoeken. De 01:30.447 van Gasly bleef dus de toptijd. Red Bull-rijders Verstappen en Pérez kwamen het meest in de buurt.