Hamilton het snelst in kwalificaties maar sanctie doet hem vertrekken van op plek 11, pole toch voor Mercedes

Lewis Hamilton had al twee oefensessies gewonnen en toonde de snelheid van de Mercedes opnieuw in de kwalificaties van de GP van Turkijke. Een sanctie vanwege een nieuwe verbrandingsmotor zet hem wel tien plaatsen achteruit op de grid. Zijn ploegmaat Bottas vertrekt van op de pole.

Hamilton was de snelste in Q1 en Q2: zo had de concurrentie al meteen begrepen hoe de zaken in mekaar zaten. In Q3 kwam de allerbeste Hamilton dan helemaal bovendrijven: de Brit klokte zijn snelste ronde af in een tijd van 01:22.868. Dat is een nieuw record op het circuit in Istanboel.

Logisch dus ook dat niemand die tijd kon kloppen: Bottas strandde op een tiende van een seconde. Verstappen, Leclerc en Gasly waren respectievelijk de derde, vierde en vijfde snelste. Zij schuiven nog wel een positie op op de startgrid.

BOTTAS EN VERSTAPPEN OP EERSTE RIJ

Het was immers reeds bekend dat Hamilton tien plaatsen achteruit zou moeten vanwege een nieuwe verbrandingsmotor in zijn bolide. Hij zal dus vertrekken van op plaats elf. Bottas begint de race zondag op de pole, met Verstappen naast hem op de eerste rij. Leclerc en Gasly bezetten de tweede rij.