Lewis Hamilton snelste in eerste sessie maar krijgt wel ferme gridpenalty in GP van Turkije

De eerste oefensessie is gereden in Turkije, maar de gridpenalty voor Lewis Hamilton is het grootste nieuws van de dag in de F1-wereld. Hamilton zal op de startgrid tien plaatsen moeten inleveren. De Brit rijdt dus maar beter goede kwalificaties. Hij was alvast de snelste in de eerste training.

De FIA heeft bevestigd dat Mercedes een nieuwe verbrandingsmotor geïnstalleerd heeft in de bolide van de FIA. De teams weten dat zo'n nieuwe motor een sanctie oplevert, dat was eerder dit seizoen ook al het geval bij andere rijders. Nu is het dus de beurt aan Lewis Hamilton. Die zal tien plaatsen achteruit worden gezet op de startgrid. Als hij de pole pakt, mag hij in de race dus maar van op de elfde plaats vertrekken. HAMILTON EN VERSTAPPEN 1 EN 2 IN FP1 Of hem dat gemotiveerd heeft om er in de eerste vrije training meteen tegenaan te knallen, is moeilijk te zeggen, maar Hamilton was alvast meteen op de afspraak. Net als Max Verstappen overigens, die andere kandidaat voor de wereldtitel. Hamilton was met een tijd van 01:24.178 wel nog vier tienden van een seconde sneller dan Verstappen. Ook Ferrari wil zich in Istanboel van zijn beste kant laten zien. Dat bewijst de derde beste tijd in de eerste oefensessie van Charles Leclerc. Zijn teamgenoot Carlos Sainz reed de vijfde beste tijd. Op plek vier in deze trainingssessie stond Valtteri Bottas, de ploegmaat van Lewis Hamilton.

