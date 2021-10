Lewis Hamilton doet op de track in Turkije wat hij kan en is opnieuw de snelste

Lewis Hamilton was al de snelste in de eerste training en wou ook in de tweede sessie in Turkije zeker bewijzen dat hij de snelheid heeft om in deze GP een gooi te doen naar een zege, ondanks zijn gridstraf voor de race. Dat lukte aardig: opnieuw knalde niemand een snellere tijd dan Hamilton.

Het was niet lang wachten op een eerste spin in de tweede oefensessie: Latifi duwde iets te hard op het gaspedaal in bocht negen. Ondertussen was Leclerc het snelst onderweg in het eerste deel van deze sessie. De rondjes van Hamilton konden de tijd van Leclerc wel bedreigen en uiteindelijk ging Hamilton ook een tiende van een seconde onder de tijd van de Monegask.

Een volgend incident kwam er in bocht zes, waar Pierre Gasly iets te veel kerbstone meehad. Met Hamilton die de koppositie bekleedde, voor Lercler en Bottas, was het de vraag of er aan die top drie nog iets ging veranderen in de laatste minuten.

GEEN NIEUWE TOPTIJD IN SLOTMINUTEN

Het antwoord op die vraag was negatief. Er werd geen nieuwe snelle tijd meer genoteerd. De 01:23.804 van Lewis Hamilton was voldoende om ook in deze vrije training opnieuw de snelste man te zijn. Leclerc, Bottas, Pérez en Verstappen vervolledigden de top vijf.