Max Verstappen is doodeerlijk over wereldkampioenschap Formule 1: "Niets om druk om te maken"

Max Verstappen kijkt er enorm naar uit om wereldkampioen te worden, maar zelfs als dat niet lukt, zal hij toch tevreden zijn over het seizoen.

In de stand heeft Verstappen op dit moment twee punten minder dan leider en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

"Maar zelfs als we tweede worden, hebben we een heel goed seizoen gehad", zei Verstappen op een persconferentie ter gelegenheid van de Grote Prijs van Turkije.

"Eerste of tweede, dat gaat mijn leven niet echt veranderen. Ik geniet van wat ik doe, dat is het belangrijkste. Ik heb niet echt iets om me druk om te maken."