Tegenvaller uit het niets: Thierry Neuville moet de strijd staken in Finland

Thierry Neuville leek op weg naar een ereplaats in de Rally van Finland, die hem niet super ligt. De strijd moet echter gestaakt worden door de Belg: zijn motor is in dergelijke mate beschadigd geraakt dat Neuville niet meer van start kan gaan.

Het leek nochtans in stijgende lijn te gaan voor Neuville in Finland. Na zesde te staan na de eerste dag, was Neuville zaterdag opgerukt naar de vijfde plaats. Hij hoopte zelfs nog de kloof met de vierde man in koers te dichten. In de veertiende klassementsrit liep het echter mis.

BESCHADIGING TE GROOT

Na enkele bochten kwam de lichtbak los en raakte de radiator beschadigd. Het lek was te groot om de aankomst te halen. Bij het nazicht door de ploeg bleek de motor van de Hyundai van Neuville te zeer beschadigd te zijn om zondag nog verder te rijden. Neuville is dus verplicht om definitief op te geven.

Een ferme domper voor Neuville. De strijd om de overwinning in Finland gaat ondertussen gewoon verder: het lijkt een duel te worden tussen Elfyn Evans en Ott Tänak. Evans is de leider in de rally, maar zijn voorsprong op Tänak bedraagt slechts negen seconden. Craig Breen is derde op negentien seconden van Evans.