Thierry Neuville rukt op naar vijfde plaats in Rally van Finland

De Rally van Finland is volop aan de gang en Thierry Neuville heeft vandaag een goede zaak gedaan in het klassement. Onze landgenoot is namelijk opgeschoven naar de vijfde plaats. De eerste plaats is voorlopig voor Elfyn Evans.

In de Rally van Finland zijn de rijders halfweg dag 2. Voorlopig staat de Brit Elfyn Evans aan de leiding. De nummer twee in de WRC-stand (achter Sébastien Ogier) heeft voorlopig een mooie voorsprong in Finland op Craig Breen en Ott Tänak. Thierry Neuville heeft vandaag ook een goede zaak gedaan in Finland. Onze landgenoot is in Finland namelijk opgeschoven naar de vijfde plaats in het klassement. In de WRC-stand staat Neuville op de derde plaats.