Nog vaker naar het Midden-Oosten: Qatar sluit overeenkomst met F1 voor tien jaar en krijgt dit jaar al een GP

De Formule 1 gaat nog vaker het Midden-Oosten bezoeken. Qatar is het volgende land uit die regio dat F1-races gaat organiseren. De oliestaat is stilaan niet meer weg te denken uit de sportwereld, met ook het WK voetbal dat daar volgend jaar zal doorgaan.

Dat leverde overigens veel kritiek op, omdat nog altijd ernstige vragen gesteld mogen worden bij de mensenrechten in Qatar. Verschillende arbeiders zijn ook al overleden bij de bouw van de stadions. Omdat in 2022 alle focus op het WK voetbal ligt, zal Qatar volgend jaar ook geen Grote Prijs in de Formule 1 organiseren. De tien jaar nadien passeert de F1 wel telkens in Qatar.

De Formule 1 heeft een overeenkomst van liefst tien jaar bereikt met Qatar, beginnend vanaf 2023. Een GP van Qatar zal vanaf dan jaarlijks deel uitmaken van het F1-kampioenschap. Daarnaast zal er ook dit jaar al voor het eerst een GP van Qatar georganiseerd worden.

Door het annuleren van enkele races waren er nog openingen in het kampioenschap, onder meer in het derde weekend van november. Van 19 tot 21 november gaat de eerste GP van Qatar door en zal er geracet worden op het Losail International Circuit. Het zal de twintigste GP van het seizoen zijn, met daarna ook nog races in Saudi Arabië en Abu Dhabi.