Hamilton pakt 100ste zege nadat Norris overwinning verspeelt op nat wegdek, Verstappen van achterveld naar plek 2

Lewis Hamilton verstaat nog altijd de kunst om een zege uit de brand te slepen. Norris leek op weg naar de overwinning in Rusland, maar schoof weg op een natte baan. Hamilton won dus, voor zijn rivaal voor de wereldtitel Max Verstappen.

Hamilton en Norris waren een klasse te sterk voor de rest in Sotchi en reden een halve minuut weg. Polesitter Norris begon in de koppositie aan de laatste ronden, maar het was beginnen regenen en de McLaren-rijder schoof weg op de natte baan. Hamilton was intermediates gaan halen en vlamde naar de overwinning.

Max Verstappen reed naar de tweede plek en dat was helemaal niet zo evident als je zou denken. Verstappen was in het achterveld aan de race begonnen, maar maakte in de laatste paar ronden nog heel wat posities goed. Knap de schade beperkt dus van de Nederlander.

Achter deze twee reden Sainz op plek drie en Ricciardo op positie vier over de finish. Bottas en Alonso maakten de top zes compleet.