🎥 Het verhaal van de eerste pole van Lando Norris

Wel Lando Norris, de jonge Brit van McLaren. Het is voor Norris de eerte keer dat hij vanop de pole van start gaat. Voor McLaren houdt de positieve spiraal maar niet op want twee weken geleden won Daniel Ricciardo nog de GP van Italië.

We kregen zaterdag een interessante kwalificatie te zien met de overgang van regen naar droog weer. Ook de piloten zelf wisten niet goed welke banden ze moesten kiezen. Het verhaal van de eerste pole positie van Norris in Sotsji vind je hieronder.

“I want softs. It’s a risk.”



A risk worth taking, a brilliant call from @LandoNorris and his engineers. 👏#RussianGP pic.twitter.com/FUxtnYBbEH