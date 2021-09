Verrassende pole position in Sotsji

De Brit Lando Norris zal zondag vanop de pole position vertrekken in de Grote Prijs Formule 1 van Rusland.

De GP van Rusland is de 15de van 22 WK-manches. Lando Norris pakt in Sotsji de eerste pole uit zijn carrière. De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) start als tweede, de Brit George Russell (Williams) als derde. Wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) is vierde, maar botste op de pitmuur.

Max Verstappen moest zondag sowieso achteraan beginnen, na een vierde motorwissel dit seizoen. Hij hield het vlug voor bekeken vandaag.

De regen zorgde ervoor dat de derde vrije training noodgedwongen afgelast moest worden. Een scenario van Francorchamps lijkt niet aan de orde, morgen wordt beter weer verwacht.