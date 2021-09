Max Verstappen legt uit dat motorwissel goede beslissing was in Grote Prijs van Rusland: "We hebben met alles rekening gehouden"

Verstappen heeft in het klassement nog een voorsprong van vijf punten op Lewis Hamilton, maar daar zou zondag wel eens verandering in kunnen komen. De Nederlander van Red Bull Racing moet namelijk achteraan starten door een motorwissel.

Zelf lijkt Verstappen wel te kunnen leven met deze straf. "We moesten de penalty wel ergens nemen, dus als we het hier niet deden, moesten we het ergens anders doen. We dachten dat het het beste zou zijn om de motorstraf hier in Rusland te nemen, want we hebben met alles rekening gehouden en natuurlijk ook met het weer voor morgen", aldus Verstappen in een reactie bij zijn team.

šŸ—£ "We thought it would be best to take the engine penalty here in Russia, we took everything into account and we of course considered the weather for tomorrow." @Max33Verstappen on #RussianGP Friday šŸ‘‰ https://t.co/5EK44khwxv pic.twitter.com/sg4y2irhJ7