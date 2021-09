16-jarige sterft tijdens manche van Supersport 300, Superbike afgelast

De 16-jarige Spanjaard Dean Berta Vinales is overleden na een valpartij in de manche van de Supersport 300 in het Spaanse Jerez.

De organisatoren van de Superbike lieten weten dat de WKmanche van vandaag niet doorgaat door het overlijden. Wat er morgen gebeurt is nog niet duidelijk. De 16-jarige Vinales, neef van MotoGP-rijder Maverick Vinales, stierf na een val in de elfde ronde. Hij had zware letsels aan het hoofd en de borstkas. Voor de youngster was het zijn eerste seizoen in de Supersport 300.