Verstappen komt gek van Hamilton, of speelt dat tenminste heel goed: "Dat laat zien dat hij mij echt niet kent"

Na de crash in Monza zit het er stevig op tussen Hamilton en Verstappen. Het haantjesgedrag van de twee stijgt ten top.

Volgens Hamilton heeft Verstappen last van stress en kan hij er aan geen kanten mee omgaan. Verstappen speelt het spelletje zalig mee.

“Ik ben zo nerveus, ik kan amper slapen. Het is zo vreselijk om voor een titel te vechten, ik haat het”, grapte Verstappen in het Russische Sotsji.

Verstappen klonk snel weer serieus. “Zijn commentaren laten wel zien dat hij me echt niet kent. En dat is prima, dat hoeft ook niet. Ik hoef hem ook niet goed te kennen. Echt, ik voel me prima. Op m’n gemak, kalm, chill. Alleen krijg ik er steeds weer vragen over. Maar we zijn beiden professioneel genoeg om Monza achter ons te laten en het seizoen te vervolgen.”