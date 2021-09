Pech voor Max Verstappen: Nederlander moet achterin starten in de Grote Prijs van Rusland

Slecht nieuws voor Max Verstappen. De Nederlander staat nog altijd aan de leiding in het WK-klassement, maar zijn voorsprong van vijf punten op Lewis Hamilton zou na dit weekend wel eens weg kunnen zijn.

De coureur van Red Bull Racing moet zondag namelijk helemaal achteraan starten in de Grote Prijs van Rusland. Verstappen kreeg namelijk een nieuwe motor van zijn team, waardoor hij op plaats 20 zal moeten starten.

BREAKING: @Max33Verstappen will start Sunday's Russian Grand Prix from the back of the grid due to a power unit change



More to follow...#RussianGP #F1 pic.twitter.com/LPMzWwvbLR