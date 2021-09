Mercedes boven in de tweede oefensessie van de Grote Prijs van Rusland, mooie derde plaats voor Pierre Gasly

In de Grote Prijs van Rusland stond vandaag de tweede oefensessie op het programma. Daarin toonde Mercedes zich opnieuw ijzersterk, want Valtteri Bottas was de snelste voor Lewis Hamilton.

Mercedes boven in Rusland. Na een goede eerste oefensessie, waren Bottas en Hamilton namelijk ook de sterkste in de tweede oefensessie. De eerste plaats in deze oefensessie was voor de Fin, terwijl Hamilton de tweede beste tijd kon noteren.

Ook Pierre Gasly deed het goed in de tweede oefensessie, want de coureur van AlphaTauri had de derde beste tijd. De top vijf wordt verder aangevuld met Lando Norris en Esteban Ocon. Max Verstappen had de zesde beste tijd.