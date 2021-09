Max Verstappen is niet de enige die achteraan moet starten in de Grote Prijs van Rusland: ook Charles Leclerc moet achteraan vertrekken

Bij Ferrari hebben ze enkele veranderingen doorgevoerd na de mindere prestaties van dit seizoen. Zo zal Charles Leclerc in de Grote Prijs van Rusland met een nieuwe motor starten. Het betekent wel dat de Monegask helemaal achteraan moet starten.

In de eerste twee oefensessies deed Leclerc het alvast niet slecht. Zo eindigde hij in de eerste oefensessie op de vierde plaats en in de tweede oefensessie moest hij tevreden zijn met de tiende plaats.

