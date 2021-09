Haas maakt coureurs voor volgend jaar bekend: ook volgend jaar wordt op Schumacher en Mazepin gerekend

Haas rekent ook volgend seizoen op twee jonge talenten in de Formule 1. Zo blijven Schumacher en Mazepin namelijk aan het roer van de F1-ploeg. Beide heren zijn 22 jaar oud en zijn nu aan hun eerste jaar in de Formule 1 bezig.

Dit seizoen lijken Schumacher en Mazepin er vooral bij te zijn om te leren, want echt uitstekende prestaties hebben ze nog niet kunnen leveren. Zo is de beste prestatie van Schumacher een twaalfde plaats, terwijl Mazepin zijn beste prestatie een veertiende plaats is.

We are delighted to confirm that @SchumacherMick and @nikita_mazepin will continue as our driver line-up in 2022 🤝#HaasF1 pic.twitter.com/EBcacDLfuC